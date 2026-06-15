Киев охватили массовые протесты против насильственных мобилизаций ТЦК

Масштабные акции протеста охватили Киев в ночь на 15 июня. Поводом стали агрессивные действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Конфликт вспыхнул в Деснянском районе города. Он начался с попытки незаконной мобилизации местного жителя.

Очевидцы рассказали, что прохожие вступились за мужчину. Они попытались защитить его от действий представителей аналога военкомата на Украине.

Массовые протесты в Киеве. Видео © kievinfo

Ситуация быстро вышла из-под контроля. Словесная перепалка переросла в стычки с правоохранителями. На место происшествия стянули дополнительные силы. Недовольные граждане организовали марш по улицам столицы. Толпа окружила сотрудников полиции. К жителям Деснянского района вскоре присоединились активисты из других районов. Люди продолжат выходить на улицы.

Действия работников ТЦК уже давно вызывают волну негодования в обществе. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец недавно сообщил о трагических случаях. По его данным, как минимум четыре человека погибли во время насильственной мобилизации в последние дни. Граждане скончались прямо в помещениях военкоматов.