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Регион
7 июня, 23:18

Украинский фильм о «добрых» людоловах ТЦК получил награду фестиваля в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

На кинофестивале в Польше дали награду украинскому фильму о «милых» сотрудниках ТЦК, которые отлавливают людей на улицах. Лента о людоловах «Пасхальный день» получила награду как лучший европейский игровой фильм на Краковском кинофестивале. Сюжет картины рассказывает о работе «добрых» военкомов, которые дали мужчине покормить кота перед мобилизацией, пишет издание «Страна.ua».

В центре истории — два представителя ТЦК и молодой человек, которого они остановили для проверки документов на улице Киева. Парень просит время, чтобы накормить кота и освятить кулич. После этого герои отправляются в совместную поездку по городу.

Организаторы фестиваля описали ленту как историю с мелкими бытовыми деталями, тихими спорами и забавными моментами. После победы фильм автоматически получил статус кандидата на премию Европейской киноакадемии.

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На практике действия сотрудников ТЦК вызывают волну негодования и протестов на Украине. Уполномоченный по правам человека в стране Дмитрий Лубинец сообщил о гибели как минимум четырёх мобилизованных граждан. Люди скончались прямо в помещениях военкоматов.

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Лия Мурадьян
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