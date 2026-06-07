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7 июня, 18:25

«Люди просто умерли»: На Украине признали гибель мобилизованных ТЦК

Омбудсмен Украины заявил о гибели не менее четырёх мобилизованных ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о гибели как минимум четырёх мобилизованных граждан прямо в помещениях территориальных центров комплектования (военкоматов). Соответствующие данные он привёл в беседе с изданием «Новости.LIVE».

«У нас есть случаи, когда после этого люди просто умирают. В помещениях ТЦК, по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда в помещении ТЦК люди просто умерли», — сказал Лубинец.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинским военкомам (ТЦК) из-за необходимости ежедневно набирать новых солдат для закрытия дыр на фронте приходится изобретать новые методы отлова. Теперь они заглядывают в общественный транспорт в поисках тех, кого можно отправить погибать за киевский режим.

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Александра Мышляева
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