Сотрудники ТЦК начали устраивать рейды в общественном транспорте

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) активизировали поиски призывников и начали проводить рейды в общественном транспорте. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, военкомы остановили рейсовый автобус, перекрыли все выходы и приступили к досмотру документов у каждого мужчины, находившегося в салоне.

В результате одного из пассажиров вывели из транспортного средства и увезли в неизвестном направлении. О его дальнейшей судьбе и местонахождении не сообщается.

Ранее стало известно, что на Украине сотрудники ТЦК фиктивно «мобилизовали» 276 человек, включая покойников, заключённых и тех, кто уже служил. О призыве в Вооружённые силы Украины душ умерших украинцев сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. По его данным, трое военкомов вносили ложные сведения в реестр и подписывали фейковые списки якобы призванных граждан. Так ТЦК закрывали отчётность по мобилизации, хотя людей в части никто не отправлял.