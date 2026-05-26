Армия мёртвых: В ВСУ «мобилизовали» души умерших украинцев

На Украине сотрудники ТЦК фиктивно «мобилизовали» 276 человек, включая покойников, заключённых и тех, кто уже служил. О призыве в ВСУ душ умерших украинцев сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко

По его данным, трое военкомов вносили ложные сведения в реестр «Оберег» и подписывали фейковые списки якобы призванных граждан. Так ТЦК закрывали отчётность по мобилизации, хотя людей в части никто не отправлял.

В Мукачевском РТЦК в Закарпатье полковник за январь–март 2026 года «призвал» 162 человека, а его заместитель добавил ещё 108 фамилий. Во Львовской области временный глава Золочевского РТЦК записал в мобилизованные шестерых контрактников, которые уже проходили службу.

Всем троим объявили о подозрении. Двух фигурантов отправили под стражу с возможностью залога в 3,9 млн и 3,3 млн гривен, третьему назначили залог в 121,1 тыс. гривен; следствие проверяет другие регионы.

Ранее в Тернополе в здании территориального центра комплектования погиб насильно мобилизованный мужчина. По данным источника в российских силовых ведомствах, внутри ТЦК сотрудники застрелили украинца. Он рассказал, что мобилизованным часто блокируют доступ к телефонам и оружию якобы ради безопасности.