Главная по воинскому учёту в Одессе оказалась дочкой криминального воротилы «девяностых» Мамуки

Отец начальницы отдела воинского учёта Киевского районного территориального центра комплектования Одессы Натальи Мурачашвили в 1990-х годах был лидером организованной преступной группы. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах. По данным источника, речь идёт о Мамуке Мурачашвили, известном в криминальных кругах по подпольной кличке Мамука.

«В 1990-х годах он фигурировал как лидер ОПГ, контролировавшей Суворовский район и специализировавшейся на автоугонах, кражах и возврате автомобилей за выкуп», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что его связывали с окружением вора в законе Миндии Горадзе («Лавасоглы Батумский»). После 2022 года, по утверждению источника, окружение Мамуки переключилось на поиск уклонистов и посредничество в вопросах мобилизации через связи в военкоматах.

Сам источник также отметил, что в 2023 году Наталья Мурачашвили вышла замуж за начальника отдела учёта Приморского РТЦК Владислава Павлова, который на тот момент находился у неё в прямом подчинении. Официальных комментариев от украинской стороны или самих фигурантов пока не поступало.