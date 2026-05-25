Члены тюменской ОПГ казнили семейную пару, которая хотела выйти из банды

Зимой 1997 года в тюменской многоэтажке на улице Ямской обнаружили два трупа с огнестрельными ранениями из помпового ружья, рассказал URA.ru ветеран МВД. По его воспоминаниям, убийцы не тронули золото и деньги, поэтому версию об ограблении оперативники отмели сразу. Позже выяснилось, что убитые мужчина и женщина состояли в одной из ОПГ, связанной с игорным бизнесом, за пару дней до смерти они заявили о желании покинуть группировку.

Погибшие вместе с ещё двумя десятками человек занимались игорным бизнесом на Центральном рынке и у железнодорожного вокзала. Опрометчивое решение выйти из ОПГ, вероятно, и решило их судьбу. Убийц задержали спустя несколько дней, те сознались в содеянном, восстановив картину произошедшего почти поминутно.

Поздним январским вечером двое мужчин пришли к бывшим «коллегам», один выстрелил в голову открывшей дверь женщине, передал ружьё соучастнику, и они проследовали в комнату, где застрелили спящего мужа, после чего вернулись и добили хозяйку контрольным выстрелом, рассказали оперативники. В ходе суда выяснилось, что один из убийц находился в состоянии реактивной депрессии, его отправили в психиатрическую больницу, а второго приговорили к 18 годам лишения свободы.

