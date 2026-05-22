22 мая, 10:13

Главу отдела по борьбе с наркотиками Нижнего Тагила арестовали за связи с ОПГ

Обложка © ntagil.org

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Артура Белых. Эту информацию подтвердили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Правоохранитель стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий об участии в преступном сообществе.

Полицейский руководитель пробудет в изоляторе как минимум до 15 июня. Такой срок установлен на период предварительного расследования.

По версии следствия, высокопоставленный сотрудник межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» входил в преступное сообщество. Своим служебным положением он пользовался из личной заинтересованности.

Официально фигуранту вменяют превышение должностных полномочий.

Решение об аресте вступит в законную силу через трое суток. Это произойдет лишь при условии, что постановление не будет обжаловано стороной защиты.

По данным местных СМИ, Белых может быть связан с ОПГ «Фортуна». В 90-е эта группировка считалась одной из самых влиятельных в городе.По данным правоохранителей, именно она контролировала нелегальные притоны и занималась физическим устранением конкурентов. На данный момент ключевые фигуры так называемой «Фортуны» уже арестованы.

За прошлый год тагильские полицейские изъяли 29 кг запрещённых веществ, что в полтора раза превышает показатели предыдущего года. В 2023 году Белых получил звание подполковника, а в 2021-м был удостоен медали «За отличие в службе» II степени.

Дарья Денисова
