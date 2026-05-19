Наркотический трип приморца: Голый неадекват пробил головы прохожим и бросался под машины

В районе ТЦ «Море» на улице Красного Знамени во Владивостоке неизвестный мужчина проломил голову минимум двум прохожим. Голый неадекват в невменяемом состоянии бегал по улице, бросался на охранника и нападал на случайных прохожих. Об этом сообщают очевидцы, снявшие мужчину на видео.

По предварительным данным, местный житель мог находиться под воздействием тяжёлых наркотических веществ. Остановить дебошира удалось неравнодушным молодым людям, которые скрутили его и передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Правоохранители задержали раздетого мужчину и увезли его в отделение. Официальных комментариев от полиции на данный момент не поступало.

Ранее похожий, но гораздо более жестокий случай произошёл в Приморском районе Петербурга. Там раздетый мужчина бегал по Гладышевскому проспекту, шумел и привлёк внимание полиции. Приехавшим сотрудникам он заявил, что в квартире лежит труп «иностранной шпионки». Когда полицейские зашли в квартиру, они обнаружили девушку с ножом в шее, разбросанные вещи и голубя с оторванной головой.