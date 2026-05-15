Наркоман-рецидивист облил неизвестной жидкостью мэра Львова Садового

Мужчина облил неизвестной жидкостью мэра Львова Андрея Садового, сообщили в пресс-службе местной полиции. Всё произошло на площади Рынок, на месте работает следственно-оперативная группа. Известно, что нападавший — 46-летний местный житель.

Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинские СМИ, градоначальника облили водой. Подозреваемый — безработный наркозависимый, ранее имевший проблемы с законом из-за грабежей и запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», мотивы устанавливаются.

Ранее жители Одессы дали серьёзный отпор сотрудникам ТЦК, которые пытались насильно мобилизовать очередного «ухилянта». Вокруг «бусика» сразу образовалась толпа из десятков человек, на место пришлось вызывать полицию. Началась драка, это попало на видео.