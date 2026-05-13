Во Львове сотрудники ТЦК задержали заслуженного тренера Украины

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали заслуженного тренера Украины по пауэрлифтингу Романа Кузьмука. Инцидент произошёл, когда он привёз своих подопечных на соревнования. Об этом рассказала абсолютная чемпионка страны по классическому пауэрлифтингу Анастасия Кравчук.

Спортсменка недоумевает: что теперь делать пяти десяткам атлетов, оставшихся без наставника. Что теперь будет с Кузьмуком, неизвестно.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил в Раде, что количество жалоб граждан на нарушения при мобилизации выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом — в офис поступило более шести тысяч обращений, связанных с действиями сотрудников ТЦК. Люди сообщают о применении физической силы, использовании балаклав, других неправомерных действиях, а также зафиксированы случаи гибели гражданских прямо в помещениях военкоматов.