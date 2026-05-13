Омбудсмен Лубинец сообщил о росте жалоб на ТЦК в 333 раза с 2022 года

Количество обращений граждан Украины по поводу нарушений в ходе мобилизационных мероприятий выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. В адрес офиса омбудсмена поступило уже более шести тысяч жалоб, связанных с действиями сотрудников территориальных центров комплектования, заявил украинский уполномоченный по правам человека в Раде Дмитрий Лубинец.

Люди сообщают о применении физической силы, использовании балаклав и других неправомерных действиях со стороны представителей военкоматов. Кроме того, зафиксированы случаи гибели гражданских непосредственно в помещениях ТЦК.

В связи с этим Лубинец потребовал срочных изменений в системе мобилизации и предложил создать специальную рабочую группу при Минобороны с участием парламента и офиса омбудсмена.

«Граждане Украины должны чувствовать себя защищёнными в помещениях ТЦК, а не наоборот», — подчеркнул уполномоченный.