Омбудсмен Лубинец сообщил о росте жалоб на ТЦК в 333 раза с 2022 года
Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Количество обращений граждан Украины по поводу нарушений в ходе мобилизационных мероприятий выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. В адрес офиса омбудсмена поступило уже более шести тысяч жалоб, связанных с действиями сотрудников территориальных центров комплектования, заявил украинский уполномоченный по правам человека в Раде Дмитрий Лубинец.
Люди сообщают о применении физической силы, использовании балаклав и других неправомерных действиях со стороны представителей военкоматов. Кроме того, зафиксированы случаи гибели гражданских непосредственно в помещениях ТЦК.
В связи с этим Лубинец потребовал срочных изменений в системе мобилизации и предложил создать специальную рабочую группу при Минобороны с участием парламента и офиса омбудсмена.
«Граждане Украины должны чувствовать себя защищёнными в помещениях ТЦК, а не наоборот», — подчеркнул уполномоченный.
В украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) нередко происходят случаи насилия. Например, в Сарненском районе Ровненской области у села Чудель сотрудники ТЦК применили физическую силу к 17-летнему юноше, который передвигался на мотоцикле с приятелем. После того как подросток сообщил о своём возрасте, его начали избивать металлическим прутом; другу несовершеннолетнего удалось скрыться. А в Одессе сотрудники ТЦК, несмотря на наличие у актёра Одесского областного академического драматического театра Вадима Анохина брони, задержали его, избили и сломали ему палец. Артист добавил, что после избиения его оставили ползать по улице.
