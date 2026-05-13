Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 мая, 11:09

Омбудсмен Лубинец сообщил о росте жалоб на ТЦК в 333 раза с 2022 года

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Количество обращений граждан Украины по поводу нарушений в ходе мобилизационных мероприятий выросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом. В адрес офиса омбудсмена поступило уже более шести тысяч жалоб, связанных с действиями сотрудников территориальных центров комплектования, заявил украинский уполномоченный по правам человека в Раде Дмитрий Лубинец.

Люди сообщают о применении физической силы, использовании балаклав и других неправомерных действиях со стороны представителей военкоматов. Кроме того, зафиксированы случаи гибели гражданских непосредственно в помещениях ТЦК.

В связи с этим Лубинец потребовал срочных изменений в системе мобилизации и предложил создать специальную рабочую группу при Минобороны с участием парламента и офиса омбудсмена.

«Граждане Украины должны чувствовать себя защищёнными в помещениях ТЦК, а не наоборот», — подчеркнул уполномоченный.

Украинская полиция провела 40 обысков у руководителей ТЦК

В украинских территориальных центрах комплектования (ТЦК) нередко происходят случаи насилия. Например, в Сарненском районе Ровненской области у села Чудель сотрудники ТЦК применили физическую силу к 17-летнему юноше, который передвигался на мотоцикле с приятелем. После того как подросток сообщил о своём возрасте, его начали избивать металлическим прутом; другу несовершеннолетнего удалось скрыться. А в Одессе сотрудники ТЦК, несмотря на наличие у актёра Одесского областного академического драматического театра Вадима Анохина брони, задержали его, избили и сломали ему палец. Артист добавил, что после избиения его оставили ползать по улице.

Анастасия Никонорова
