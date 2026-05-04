Бронь не спасла: В Одессе военкомы избили актёра, сломали ему палец и оставили ползать по улице

Актёр Одесского областного академического драматического театра Вадим Анохин сообщил в соцсетях, что был задержан сотрудниками ТЦК, несмотря на наличие у него брони. По словам артиста, в ходе задержания он подвергся избиению, в результате чего ему сломали палец.

Военкомы избили и сломали палец актёру театра в Одессе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vadim.anokhin

«Я избит сотрудниками ТЦК. Полиция не приехала до сих пор. Скорая не приезжала, несмотря на то, что человек полз по улице Черноморского казачества. <...> В больнице ещё я вот за это должен заплатить. 300 гривен (512 рублей) врачу мало», — рассказал актёр.

Он рассказал, что сотрудники ТЦК держали его взаперти целый час, игнорируя его перелом. В это время, по его словам, он подвергался оскорблениям и унижениям, его называли «петухом». В больницу его привёз уже полицейский.

Пока что никаких официальных комментариев от одесского ТЦК или правоохранительных органов по этому случаю не было. Ситуация вызвала бурное обсуждение среди представителей театрального сообщества Одессы. Актер же планирует добиваться правовой оценки действий тех, кто его избил.

Ранее сообщалось, что украинские военкомы обманом мобилизуют священников Украинской православной церкви. Сотрудники используют хитрую схему: звонят священнику и говорят, что его вызывают для исповеди или причастия тяжелобольного. Однако когда мужчина приезжает на место, вместо религиозного обряда его насильно задерживают.