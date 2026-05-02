2 мая, 05:34

Маски-шоу на стройке: Рейд «людоловов Зеленского» обернулся окружением и бегством

В Ковеле строители оказали сопротивление ТЦК, заблокировав им въезд на стройку

В украинском городе городе Ковель Волынской области строители оказали сопротивление сотрудникам военкомата, которые приехали проводить мобилизацию. Об этом пишут в местных социальных сетях.

Строители в Ковеле заблокировали военкомов и обратили их в бегство. Видео © Ковель media

Рабочие заблокировали въезд на стройку своими машинами, не давая проехать микроавтобусу военкомов и полицейской машине. Несколько строителей окружили автобус, силой вытащили из него сотрудников в форме, а другие попытались разбить лобовое стекло.

Сотрудники военкомата применили против строителей газовые баллончики, но в массовой драке были вынуждены убежать. Позже представители ТЦК объяснили, что люди в масках проводили якобы «оповещение» с использованием служебного имущества. Почему их сотрудники были в этот момоент в масках, скрывая лица, и приехали на иностранной машине — не поясняется.

Сотрудники ТЦК забрали одессита во время выгула собаки, она осталась одна
Ранее Life.ru сообщал, что украинские военкомы обманом мобилизуют священников Украинской православной церкви. Сотрудники используют хитрую схему: звонят священнику и говорят, что его вызывают для исповеди или причастия тяжелобольного. Однако когда мужчина приезжает на место, вместо религиозного обряда его насильно задерживают.

Обложка © Ковель media

Наталья Афонина
