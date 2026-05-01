1 мая, 18:15

Сотрудники ТЦК забрали одессита во время выгула собаки, она осталась одна

В Одессе военкомы забрали мужчину, выгуливавшего собаку. Обложка © Telegram/Новости Одесса

В Одессе сотрудники территориального центра комплектования забрали мужчину прямо во время выгула собаки, бросив беспомощное животное на улице без хозяина. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным очевидцев, человека остановили на улице, после чего посадили в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Собака осталась стоять на месте. Что случилось с животным после того, как его бросили, не уточняется. Судя по видео, питомец не даётся незнакомцам.

В Киеве сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры Феофила
Такие случаи со стороны военкоматов не редкость. Ранее в Одессе сотрудники ТЦК избили и пытались силой мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, инвалида третьей группы, вернувшегося из плена. Мужчину затолкали в микроавтобус и отпустили только через 20 минут, убедившись в правдивости его слов.

Анастасия Никонорова
