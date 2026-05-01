В Киеве сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры Феофила

В Киеве представители военкомата схватили и увезли в неизвестном направлении насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви Феофила. Об этом пишет в соцсети Союз православных журналистов (СПЖ). Местонахождение священнослужителя до сих пор неизвестно.