В Киеве сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры Феофила
Архимандрит Феофил.
В Киеве представители военкомата схватили и увезли в неизвестном направлении насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви Феофила. Об этом пишет в соцсети Союз православных журналистов (СПЖ). Местонахождение священнослужителя до сих пор неизвестно.
«В Киеве ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат, — прим. Life.ru) задержал насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила», — сказано в тексте.
Ранее Министерство культуры Украины объявило о передаче двух корпусов Киево-Печерской лавры в безвозмездное пользование раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Также в Незалежной появилась новая схема мобилизации служителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным источника, сотрудники ТЦК применяют обман: священников вызывают якобы для таинства исповеди или причастия тяжелобольного человека. При встрече вместо религиозного обряда мужчину ожидает принудительная отправка в военкомат.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.