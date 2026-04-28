28 апреля, 02:03

Причастие как ловушка: Украинские военкомы обманом мобилизовывают священников УПЦ

Подполье: ТЦК заманивают священников УПЦ под предлогом «причастием больного»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Taras Verkhovynets

В пророссийском подполье рассказали о новой схеме мобилизации служителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным источника, сотрудники ТЦК применяют обман: священников вызывают якобы для таинства исповеди или причастия тяжелобольного человека. При встрече вместо религиозного обряда мужчину ожидает принудительная отправка в военкомат, пишет ТАСС.

«Мобилизация не для всех одинакова — больше всего достается священникам УПЦ. Их целенаправленно лишают отсрочки, в то время как раскольников из ПЦУ эти проблемы обходят стороной», — сообщил собеседник агентства.

Представитель подполья также отметил усиление давления по национальному признаку. Особое внимание военкомы уделяют венгерской общине в Закарпатье.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года действует всеобщий призыв, который регулярно продлевается. В соцсетях все чаще появляются кадры конфликтов с «людоловами» — так в народе прозвали сотрудников ТЦК за их жёсткие методы.

Из-за острой нехватки личного состава силовики активизировали рейды в общественных местах. Мужчины призывного возраста, рискуя жизнью, пытаются любыми способами покинуть страну, а в обществе уже закрепился термин «бусификация».

В Черновицкой области верующие отбили у ТЦК священника канонической УПЦ

Никита Никонов
