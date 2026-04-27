27 апреля, 19:01

В Черновицкой области верующие отбили у ТЦК священника канонической УПЦ

Сотрудники ТЦК на Украине. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Сотрудники территориального центра комплектования задержали священника канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Известно, что он служит в Банченском монастыре и является опекуном детей с инвалидностью. Об этом сообщил союз православных журналистов.

«Сотрудники ТЦК похитили благочинного Банченского монастыря архимандрита Сергия», — говорится в сообщении.

Сотни верующих собрались у здания военкомата в Черновцах. Люди требовали освободить архимандрита. В результате его отпустили.

Патриарх Кирилл назвал давление Киева на УПЦ религиозными гонениями

В последнее время появляется всё больше сообщений о мобилизации священнослужителей УПЦ. Очередной инцидент произошёл в Николаевской области Украины. Там сотрудники ТЦК задержали монаха Николаевского Милецкого монастыря отца Власия. Мужчина выполнял послушание, когда его забрали представители военкомата.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

