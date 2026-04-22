Патриарх Кирилл назвал давление Киева на УПЦ религиозными гонениями

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о нарушении прав православных верующих на Украине и назвал действия властей гонениями на церковь. Заявление было сделано в Москве в доме приёмов МИД России.

Глава РПЦ отметил, что давление со стороны украинских властей на Украинскую православную церковь приобрело, по его оценке, характер открытых религиозных гонений. Он заявил, что, по его данным, на Украине нарушаются права миллионов православных верующих, однако реакция международного сообщества на эти события, по его словам, отсутствует или выражена слабо.

Также патриарх Кирилл подчеркнул, что ситуация, по его мнению, имеет не только религиозное, но и политическое измерение, связанное с общими процессами вокруг церкви и государства.

Ранее в украинском руководстве заявляли о завершении процесса дистанцирования Украинской православной церкви от московской церковной структуры. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* отметил, что Украинская православная церковь, по его словам, уже разорвала связи с Москвой и выполнила требования, касающиеся организационного и канонического отделения.

