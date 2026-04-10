Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что Украинская православная церковь уже разорвала связи с Москвой и не должна подвергаться принудительным мерам. По словам чиновника, церковь выполнила все предъявленные требования, касающиеся дистанцирования от российской религиозной структуры.

«Когда вы говорите «московский патриархат» — это манипуляция. Это УПЦ. <...> Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — сказал он.

Отдельно он затронул вопрос перехода приходов. Буданов* заявил, что не поддерживает практику принудительного присоединения общин УПЦ к Православной церкви Украины.

Ранее Кирилл Буданов* высказывался о будущем Украины, отмечая, что перед ней стоит выбор между усилением позиций и утратой самостоятельности. В современных условиях небольшие государства оказываются перед жёсткой альтернативой: либо они добиваются такого уровня влияния, при котором с ними считаются, либо рискуют оказаться под давлением более сильных соседей.

