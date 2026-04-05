5 апреля, 12:40

Буданов* раскрыл просьбу Запада касательно России

Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* сообщил о просьбах со стороны иностранных партнёров прекратить атаки по объектам российской нефтяной инфраструктуры. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Он отметил, что Украина получает подобные обращения и рассматривает их как фактор, влияющий на ситуацию. При этом конкретные государства, выступающие с такими инициативами, названы не были. Глава офиса Зеленского не стал уточнять, намерен ли Киев пересматривать текущую стратегию. Вопрос возможного изменения подхода к проведению ударов остался без ответа.

Отдельно Буданов* затронул ситуацию на мировом рынке нефти. Он выразил мнение, что напряжённость вокруг Ирана в ближайшее время может снизиться. По его оценке, это способно повлиять на стоимость энергоресурсов, и в случае деэскалации цены на нефть могут начать снижаться

Уиткофф, Кушнер и сенатор-экстремист впервые могут посетить Киев после Пасхи
Уиткофф, Кушнер и сенатор-экстремист впервые могут посетить Киев после Пасхи

Ранее в Киеве признали наличие серьёзной проблемы с пополнением армии, о которой ранее публично старались не говорить. Кирилл Буданов* отметил, что в стране наблюдается нехватка людей, готовых отправиться на фронт.

*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Милена Скрипальщикова
