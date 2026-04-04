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Опубликовано 3 апреля, 23:23

Буданов* признал, что украинцы не хотят идти воевать и их придётся мобилизовать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

На Украине прозвучало откровение, которое в Киеве стараются не афишировать. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* публично признал, что украинцы массово отказываются идти на фронт. Армии катастрофически не хватает «человеческого капитала», и никакие переименования ТЦК эту проблему не решат.

Как передаёт издание «Общественное», 3 апреля Буданов* честно описал ситуацию.

«Армии нужен человеческий капитал. А люди смотрят телевизор, смотрят интернет, Telegram и так далее – не сильно хотят идти воевать», – заявил чиновник.

По его словам, пока люди сами не пойдут воевать – их придётся мобилизовать. Глава офиса Зеленского также призвал не ждать чуда от изменения названия ТЦК или его работы – суть процесса от этого не изменится. И озвучил страшный прогноз: без мобилизации «фронт упадёт».

Семьи пропавших бойцов ВСУ требуют встречи с Будановым*
Семьи пропавших бойцов ВСУ требуют встречи с Будановым*

Ранее Life.ru писал, что на Украине всё чаще звучат призывы остановить боевые действия. Главная причина – многотысячные потери ВСУ, которые граждане уже называют критическими. Дополнительное напряжение создаёт и обострение отношений между Зеленским и командой Трампа. Украинцы оказались перед сложным выбором: либо потеря территорий, либо продолжение бойни ценой новых жизней.

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*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

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Юния Ларсон
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