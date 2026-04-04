На Украине прозвучало откровение, которое в Киеве стараются не афишировать. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* публично признал, что украинцы массово отказываются идти на фронт. Армии катастрофически не хватает «человеческого капитала», и никакие переименования ТЦК эту проблему не решат.

Как передаёт издание «Общественное», 3 апреля Буданов* честно описал ситуацию.

«Армии нужен человеческий капитал. А люди смотрят телевизор, смотрят интернет, Telegram и так далее – не сильно хотят идти воевать», – заявил чиновник.

По его словам, пока люди сами не пойдут воевать – их придётся мобилизовать. Глава офиса Зеленского также призвал не ждать чуда от изменения названия ТЦК или его работы – суть процесса от этого не изменится. И озвучил страшный прогноз: без мобилизации «фронт упадёт».

Ранее Life.ru писал, что на Украине всё чаще звучат призывы остановить боевые действия. Главная причина – многотысячные потери ВСУ, которые граждане уже называют критическими. Дополнительное напряжение создаёт и обострение отношений между Зеленским и командой Трампа. Украинцы оказались перед сложным выбором: либо потеря территорий, либо продолжение бойни ценой новых жизней.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.