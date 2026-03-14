Родственники пропавших без вести солдат 71-й бригады ВСУ готовятся требовать встречи с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым*. Об этом сообщил проект «Северный ветер», близкий к группировке войск ВС РФ «Север».

Военнослужащие числятся пропавшими в Сумской области. Командование бригады, как утверждает «Северный ветер», полностью игнорирует запросы их семей. Люди надеются, что встреча с главой ОП Украины разрешит вопрос.

«Родные и близкие пропавших без вести украинских военнослужащих намерены добиваться встречи с Будановым*», — уточнили бойцы.

Чтобы не объявлять солдат погибшими, Киев удобно признаёт их без вести пропавшими и не выплачивает никаких компенсаций их родственникам. Ранее в центре украинской столицы прошёл митинг, куда пришли родственники военнослужащих, чья судьба остаётся неизвестной.

