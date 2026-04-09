Буданов*: Украина станет великой страной или полностью потеряет субъектность

Украина станет великой страной или полностью потеряет субъектность под влиянием более могущественных соседей. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, слова которого приводит «Новости.Live».

По его словам, небольшие страны в современных условиях вынуждены либо усиливать свои позиции так, чтобы с ними считались остальные, либо их «проглотят» более сильные игроки.

Буданов* подчеркнул, что Украина просто обязана стать «великой страной». Он надеется, что она перейдёт к более сильной модели развития, но для этого ей нужно начать двигаться в в сторону индустриального роста, внедрения технологий и проведения системных реформ.

По его оценке, такой путь является единственным вариантом, который позволит сохранить государственность и обеспечить устойчивое будущее.

