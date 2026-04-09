Буданов*: Украина станет великой страной или полностью потеряет субъектность
Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka
Украина станет великой страной или полностью потеряет субъектность под влиянием более могущественных соседей. Об этом заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, слова которого приводит «Новости.Live».
По его словам, небольшие страны в современных условиях вынуждены либо усиливать свои позиции так, чтобы с ними считались остальные, либо их «проглотят» более сильные игроки.
Буданов* подчеркнул, что Украина просто обязана стать «великой страной». Он надеется, что она перейдёт к более сильной модели развития, но для этого ей нужно начать двигаться в в сторону индустриального роста, внедрения технологий и проведения системных реформ.
По его оценке, такой путь является единственным вариантом, который позволит сохранить государственность и обеспечить устойчивое будущее.
Однако сейчас с Украиной происходит ровно противоположное. Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна уже не сможет вернуться к границам 1991 года. А вот Буданов* так не считает, утверждая, что в будущем украинцы вернут «свои земли».
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.