Россия передала Украине 1000 тел погибших военных, Киев вернул тело 41 российского бойца
Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo
Россия и Украина провели очередную передачу тел погибших военнослужащих. По данным РБК, российская сторона передала Украине 1000 тел, а взамен получила 41 тело российских военных. Об этом изданию сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Детали о месте и формате передачи в публикации не раскрываются. Официальных дополнительных комментариев от Минобороны на момент публикации не приводилось.
Подобные обмены стороны проводят регулярно. В конце февраля также сообщалось о передаче Украине 1000 тел погибших, тогда российской стороне вернули 35 тел.Такие процедуры обычно проходят отдельно от обменов пленными и относятся к гуманитарному треку контактов между сторонами.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.