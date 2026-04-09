Россия передала Украине 1000 тел погибших военных, Киев вернул тело 41 российского бойца

Россия и Украина провели очередную передачу тел погибших военнослужащих. По данным РБК, российская сторона передала Украине 1000 тел, а взамен получила 41 тело российских военных. Об этом изданию сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Детали о месте и формате передачи в публикации не раскрываются. Официальных дополнительных комментариев от Минобороны на момент публикации не приводилось.