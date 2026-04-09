Песков дал ответ на вопрос о пасхальном перемирии в зоне СВО

На сегодняшний день приказов организовать пасхальное перемирие от президента РФ Владимира Путина не поступало. Об этом на брифинге рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал представитель Кремля.

Кстати, ранее Песков говорил, что Россия и Украина должны выйти на мирное урегулирование, а не на временное прекращение боевых действий, которые затем возобновятся.

При этом в прошлом году Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. Однако ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз.