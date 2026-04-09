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Опубликовано 9 апреля, 09:41
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Песков дал ответ на вопрос о пасхальном перемирии в зоне СВО

Песков: Путин пока не давал приказа о пасхальном перемирии в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

На сегодняшний день приказов организовать пасхальное перемирие от президента РФ Владимира Путина не поступало. Об этом на брифинге рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал представитель Кремля.

Кстати, ранее Песков говорил, что Россия и Украина должны выйти на мирное урегулирование, а не на временное прекращение боевых действий, которые затем возобновятся.

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Напомним, что Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова придерживаться режима пасхального перемирия и допускает компромиссные решения, если они не будут затрагивать суверенитет и национальное достоинство страны. В России скептически оценивают это заявление.

При этом в прошлом году Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. Однако ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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