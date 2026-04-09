«Калашников» создал многопульные патроны для борьбы с FPV-дронами в зоне СВО

Концерн «Калашников» разработал и провёл успешные испытания новых уникальных многопульных автоматных патронов калибра 5,45 мм. Они предназначенны для уничтожения беспилотников в ходе СВО.

«Заказчик высоко оценил тактико-технические характеристики и точность новых 5,45-миллиметровых многопульных патронов», — рассказали в пресс-службе концерна.

Они были созданы для автоматов АК-12, патрон содержит многоэлементный снаряд, который значительно повышает вероятность поражения БПЛА, в том числе FPV-дронов. Пули эффективно выводят из строя двигатели, аккумуляторы, электронные платы и силовые элементы дронов. Разработчики подчёркивают, что конструкция обеспечивает устойчивую стрельбу и безотказность оружия.

Напомним, незадолго до этого концерн «Калашников» произвёл первую отгрузку зенитных управляемых ракет 9М333 государственному заказчику. Боеприпасы созданы для зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», а также его модификаций. Как подчеркнули в компании, эти системы активно используются и пользуются большим спросом в зоне специальной военной операции.