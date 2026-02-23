Владимир Путин
23 февраля, 13:16

Зеленский признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 года

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский признал, что на данный момент Украина не в состоянии восстановить свои границы по состоянию на 1991 год. Он объяснил это нехваткой вооружения и потенциально катастрофическими потерями среди населения.

«Сегодня это означало бы очень большие потери — миллионы человек. <...> Поэтому на данный момент это невозможно», — сказал Зеленский в интервью Би-Би-Си.

По словам Зеленского, возвращение к границам также невозможно без серьёзной поддержки со стороны международных партнёров и с учётом масштабных рисков для гражданского населения. Решение требует стратегического планирования и наличия достаточного вооружения, которого в настоящее время у Украины нет, заключил он.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что восстановление контроля Киева над территориями в границах 1991 года — невыполнимая задача. Он отметил, что необходимо учитывать волеизъявление русскоязычных жителей, которые на референдуме поддержали присоединение к России.

Милена Скрипальщикова
