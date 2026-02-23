Восстановление контроля Киева над территориями в границах 1991 года является невыполнимой задачей. Об этом заявил представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своём личном блоге в соцсети Х, подчеркнув необходимость уважать волеизъявление русскоязычных граждан, поддержавших на референдуме присоединение к России.

По словам политика, украинский лидер неоднократно предпринимал шаги, способные спровоцировать прямое столкновение НАТО с Россией: речь шла о планах атаковать резиденцию Владимира Путина или инсценировать атаку беспилотников на территорию Польши.

«Он также заявил, что хочет вернуть территории, чтобы восстановить границы 1991 года, что является чистой утопией», — отметил он.

По мнению финского политика, попытки киевского руководства вернуться к старым рубежам выглядят иллюзорными на фоне уже состоявшегося волеизъявления жителей. Кроме того, Мема обратил внимание на нежелание официального Киева искать дипломатические пути, а также на то, что взятая пауза фактически расходуется европейскими государствами на переоснащение собственных армий.

Ранее сообщалось, что западные страны ослабли из-за конфликта на Украине, а руководство Европейского союза допускает ошибки, избегая контактов с Москвой. Представители ЕС сосредоточились на перевооружении и не предпринимают попыток связаться с президентом России Владимиром Путиным.