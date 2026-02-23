Западные страны ослабли из-за конфликта на Украине, а руководство ЕС ошибается, избегая контактов с Москвой. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung. Автор публикации указал, что представители Евросоюза сосредоточились на перевооружении и не предпринимают попыток связаться с президентом России Владимиром Путиным.

«Представители ЕС, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, похоже, думают только о перевооружении и нереалистичной цели победоносного мира над Россией. <…> Сегодня, когда война вернулась в Европу, <…> уже больше года не предпринимается даже попыток созвониться с Путиным. Но как можно достичь мира, если люди говорят только друг о друге, а не друг с другом, и даже не контактируют с российским президентом?» — задаётся вопросом автор статьи.

По оценке издания, значительные расходы на военную поддержку Украины свидетельствуют о стратегической ошибке. В материале говорится, что за четыре года конфликта «коалиция желающих» направила миллиарды евро на военные цели, однако это привело к экономическому и политическому ослаблению ряда государств ЕС. Автор отмечает, что ответственные лица в Западной и Центральной Европе оказались в ловушке военного конформизма, а сам конфликт стал катализатором напряжённой и нестабильной ситуации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неофициальных контактах с европейскими лидерами. По его словам, представители ряда стран выходят на связь и просят не придавать разговоры огласке. Лавров уточнил, что содержание таких бесед повторяет публичные заявления европейских политиков.