Русофобия на Западе станет причиной краха Европы. Такое заявление сделал государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Сергей Глазьев в эфире телеканала «Беларусь-1». По его словам, среди соседних стран есть силы, которые стремятся разорвать Союзное государство, а также ослабить Беларусь и Россию по отдельности.

«Таких сил хватает среди наших соседей, которые хотят разорвать не только наше Союзное государство, а в принципе мечтают разорвать и Беларусь, и Россию по отдельности тоже. К сожалению, вот эта русофобия, которая на Западе сегодня бьёт ключом, никуда не девается уже в течение столетий. Это печально. И это, я думаю, станет главной причиной краха Европы», — сказал он.

Госсекретарь связал тяжёлую социально-экономическую ситуацию в Европе с агрессивной политикой её руководства. Он выразил надежду, что здравый смысл в конечном счёте восторжествует.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко связала русофобию европейских лидеров с недостатком образования и культуры. Матвиенко отметила, что такая позиция может привести к серьёзным последствиям для мировой политики. По её словам, бюрократическая надстройка Евросоюза лишает страны-члены самостоятельности. Она также обратила внимание на противоречия между интересами отдельных государств ЕС и решениями руководства Еврокомиссии.