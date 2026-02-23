Главаря киевского режима Владимира Зеленского могут устранить его же соратники, если он согласится на мирное соглашение с Россией. Об этом заявил в эфире YouTube-канала профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он отметил, что, по его оценке, экс-комик рискует столкнуться с внутренним противодействием в случае попытки изменить курс.

«Зеленский не просто клоун, который замахнулся на то, что ему не по зубам. Он ещё и глава преступной группировки. Она, вероятно, может устранить Зеленского или попытается устранить, если он попытается сделать что-то другое. Например, на самом деле подписать соглашение, на которое он согласился», — сказал Сакс.

Профессор также заявил, что переговоры между США, Россией и Украиной ведутся серьёзно. По его мнению, администрация Дональда Трампа заинтересована в завершении конфликта. Он добавил, что Вашингтон согласился с рядом договорённостей, достигнутых в Анкоридже, однако европейские политики выступают против такого подхода. Сакс подчеркнул, что украинские власти не стремятся к завершению конфликта.

В заключение он выразил мнение, что достижение мира отвечает интересам Москвы и Вашингтона, однако дальнейшее развитие событий зависит от внутриполитической ситуации в Киеве и позиции европейских стран.

Ранее Владимир Зеленский вновь обвинил Россию в срыве переговорного процесса. Он заявил, что следующая встреча не должна быть пустой. Также главарь киевского режима дал поручение координировать действия для вовлечения Европы. Ещё одним заданием стало подключение к диалогу Турции и стран Ближнего Востока.