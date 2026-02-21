Зеленский вновь обвинил РФ в срыве переговоров и призвал привлечь к процессу ЕС

Кроме того, главарь киевского режима сообщил, что Киев намерен детально координировать свои действия для обеспечения полноценного участия Европы во всех дальнейших процессах. Он также дал поручение главе оборонного ведомства Рустему Умерову подключить к диалогу Турцию и страны Ближнего Востока.

Ранее Зеленский рассказал о новом разговоре с генсеком Североатлантического блока Марком Рютте. Он заявил, что рассказал о предстоящем трёхстороннем формате с США и Россией и о том, что известно о возможных изменениях в их позициях. По словам главаря киевского режима, они с Рютте «сверили часы» по всем важным дипломатическим вопросам. Экс-комик добавил, что у них с генсеком НАТО много общего во взглядах. Кроме того, Зеленский и Рютте поговорили об энергетической ситуации на Украине и о том, как важно продолжать работу по программе помощи PURL для Киева.