Владимир Зеленский поделился в своём Telegram-канале новостью о разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте. Он написал, что рассказал о предстоящем трёхстороннем формате с США и Россией и о том, что известно о возможных изменениях в их позициях.

«Рассказал о подготовке следующего трёхстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон», — написал Зеленский.

По словам Зеленского, они с Рютте «сверили часы» по всем важным дипломатическим вопросам. Экс-комик добавил, что у них с генсеком НАТО много общего во взглядах. Кроме того, Зеленский и Рютте поговорили об энергетической ситуации на Украине и о том, как важно продолжать работу по программе помощи PURL для Киева.

Ранее Зеленский раскрыл одно из требований США и России на переговорах. По словам главаря киевского режима, от Украины хотят вывода ВСУ из Донбасса. В таком случае ему обещают завершить конфликт уже «завтра».