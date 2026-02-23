Главарь киевского режима Владимир Зеленский помечтал о вводе войск Запада на украинскую территорию. По его словам, лучшее место для иностранных военных находится вблизи линии боевого соприкосновения.

«Ближе к линии фронта мы хотели бы видеть контингент», — сказал он «Би-Би-Си».

По оценке экс-юмориста, Лондон и Париж способны направить по одной бригаде, что в сумме может составить порядка пяти тысяч военнослужащих. Кроме того, он заявил, что ещё ряд стран могут ввести свои воинские формирования.

Размышляя о формате присутствия западных сил, Зеленский упомянул Польшу. Он констатировал, что официального подтверждения о намерении Варшавы отправить своих военных не поступало, однако Киев в любом случае едва ли согласился бы на их размещение, скажем, во Львове.

Более полезным для дела, как полагает главарь киевского режима, стало бы обеспечение Польшей логистической поддержки для истребителей и комплексов ПВО. Это позволило бы силам союзников, базирующимся в сопредельных государствах, нейтрализовать воздушные угрозы, считает Зеленский.

При этом украинский лидер констатировал очевидный факт: ни одна из стран не изъявляет желания брать на себя ответственность за удержание передовых позиций. Несмотря на это, Киев рассчитывает на то, что партнёры всё же будут присутствовать непосредственно на «первой линии».

Россия неоднократно выступала против ввода западных войск на Украину. В Москве называли этот шаг эскалацией, которая может привести к серьёзным последствиям. В Европе тоже начинают понимать это. Так, финский политик Армандо Мема считает, что итогом отправки войск станет катастрофа, так как мир рискует оказаться в эпицентре полномасштабного военного конфликта.