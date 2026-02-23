Владимир Путин
23 февраля, 11:33

Генерал Ходжес: США давят на Украину, чтобы успеть летом объявить о сделках с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Вашингтон давит на Украину в вопросе сроков заключения мира, так как хочет успеть объявить о вероятных соглашениях с Россией в День независимости США. Такое мнение высказал экс-командующий американской армией в Европе американский генерал Бен Ходжес

«Мне кажется, уже есть договорённости, и эти документы будут обнародованы после того, как, по их мнению, будет какое-то соглашение этим летом», — сказал офицер в беседе с украинскими СМИ.

По мнению генерала, администрация президента Дональда Трампа требует от Украины согласовать сделку к лету из-за Дня независимости США, который отмечается 4 июля. Ходжес считает, что в этот день может быть объявлено о грандиозных бизнес-сделках с РФ. Офицер раскритиковал такой подход.

«Очень вредно, когда президент США или [его спецпосланник] Стив Уиткофф или кто-то другой говорят: «Всё готово на 95%, кроме самой важной части». Я считаю, что это не помогает», — добавил Ходжес.

Ранее украинские СМИ анонсировали возможное участие энергетиков в следующем раунде мирных переговоров. Ожидается, что они будут обсуждать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

