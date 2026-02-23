На Украине анонсировали участие энергетиков в переговорах РФ и Украины в Женеве

К следующему раунду переговоров России и Украины в Женеве могут подключить специалистов по энергетике. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. По данным издания, это может говорить о планах обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Отмечается, что на предыдущей встрече стороны поднимали тему разведения сил и создания свободной экономической зоны на буферной территории. Также на переговорах звучали предложения, что проект экономической зоны на Донбассе может курировать Совет мира президента США Дональда Трампа. Подробности возможных договорённостей пока не раскрываются.