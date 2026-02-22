Олимпиада в Милане
22 февраля, 19:15

Новый раунд консультаций по Украине может состояться в Женеве уже 26 февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Возобновление переговоров по Украине в Женеве возможно уже 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Переговоры в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — заявил собеседник агентства.

Лавров заявил, что представители ЕС в Женеве «сидели в предбаннике и пили кофе»
Напомним, после раунда консультаций в Женеве 17–18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Алена Пенчугина
