Новый раунд консультаций по Украине может состояться в Женеве уже 26 февраля
Возобновление переговоров по Украине в Женеве возможно уже 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Переговоры в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — заявил собеседник агентства.
Напомним, после раунда консультаций в Женеве 17–18 февраля стороны ограничиваются короткими заявлениями и не раскрывают деталей. Ранее глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что переговоры были «тяжёлыми, но деловыми», и заявлял, что новая встреча состоится «в ближайшее время».
