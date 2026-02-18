Мединский анонсировал продолжение переговоров по Украине

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в ближайшее время. По его словам, встречи в Женеве прошли «тяжело, но по-деловому».

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины возобновились в Женеве 17–18 февраля и проходят в закрытом формате. Первый день консультаций занял около шести часов, второй — был заметно короче.

На женевской площадке обсуждения идут в разных форматах и рабочих группах, а подробности публично раскрываются минимально. Ранее переговорные раунды проходили в Абу-Даби: они приносили гуманитарные результаты, но без прорыва по политическим пунктам.