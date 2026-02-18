Владимир Зеленский должен внимательно выслушать «исторический ликбез» от помощника президента РФ Владимира Мединского, а не устраивать публичную истерику. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя интервью Зеленского порталу Axios, в котором он резко высказался, что у него нет времени на «историческое дерьмо» от российской делегации на переговорах.

«Зеленский в агонии крайней степени, когда отказали и политическая выдержка, и просто хорошие манеры — если они были изначально. А войну надо заканчивать на условиях устойчивого мира. И здесь бандеровцам для понимания матчасти точно не помешает исторический ликбез от Мединского. Как и большинству европейских патронов Зеленского и Ко», — пояснил Слуцкий.

Он добавил, что глава киевского режима показал свой убогий уровень интеллектуального развития, когда назвал экскурс в историю от Мединского «продуктами распада жизнедеятельности». Слуцкий предложил Зеленскому не забывать слова английского политика Уинстона Черчилля, призывавшего учить историю — ведь в ней все «тайны политической прозорливости».

Депутат выразил уверенность, что если бы Зеленский знал историю, а не слепо верил заверениям нынешних властей в ЕС и США, то Украина «не превратилась бы в страну 404», а простые украинцы не были бы обречены на столь тяжкий путь, уготованный им безответственностью Киева.

Накануне, 17 февраля, делегации России, США и Украины провели в женевской гостинице InterContinental около шести напряжённых часов. Российскую группу, как и ранее, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Переговоры продолжились сегодня, 18 февраля.