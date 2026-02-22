Лавров заявил, что представители ЕС в Женеве «сидели в предбаннике и пили кофе»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран во время переговоров по Украине в Женеве находились «в сугубо своём статусе» и не участвовали в основной работе. Его слова приводит журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

«Сугубо в своем статусе находились [представители европейских стран]. Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Наверное, пообщались друг с другом», — заявил Лавров, отвечая на вопрос о роли делегаций ЕС.

Напомним, что в Женеве, где прошёл третий раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины, присутствовали представители Италии, Германии, Франции и Великобритании. По данным дипломатических источников, в кулуарах планировались встречи советников по нацбезопасности с украинской и американской делегациями.