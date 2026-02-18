Умеров рассказал представителям Европы о трёхсторонних переговорах

Глава украинской делегации в Женеве Рустем Умеров встретился с представителями стран Евросоюза, а также США и Великобритании и Швейцарии. Как заявил секретарь СНБО в соцсетях, у них сложилось «понимание общей ответственности за результат».

«Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнёров – Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой», — пишет Умеров.

Ранее Рустем Умеров заявил, что на переговорах в Женеве обсуждения были сосредоточены на способах решений вопросов. О результатах первого дня переговоров будет доложено Владимиру Зеленскому. Он также поблагодарил американских партнёров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.