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Опубликовано 17 февраля, 21:39

Умеров: Переговоры в Женеве были сосредоточены на практических вопросах

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

В Женеве завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что обсуждения были сосредоточены на способах решений вопросов. О результатах первого дня переговоров будет доложено Владимиру Зеленскому.

«После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений. На сегодняшний день и политический, и военный блоки завершили работу, — написал Умеров в соцсетях.

Он также поблагодарил американских партнёров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе.

Камуфляж в Женеве: Украинская делегация снова отличилась упоротым дресс-кодом
Камуфляж в Женеве: Украинская делегация снова отличилась упоротым дресс-кодом

Ранее в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов.

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Полина Никифорова
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