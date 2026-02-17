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Опубликовано 17 февраля, 14:32
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Камуфляж в Женеве: Украинская делегация снова отличилась упоротым дресс-кодом

Глава генштаба ВСУ стал единственным участником переговоров, одетым в камуфляж

Гнатов на переговорах в Женеве. Обложка © Telegram / Рустем Умеров

Гнатов на переговорах в Женеве. Обложка © Telegram / Рустем Умеров

На переговорах в Женеве начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов выделялся на фоне остальных членов украинской делегации, прибыв в камуфляжной форме, тогда как большинство его коллег предпочли деловые костюмы. Это зафиксировано на опубликованных фотографиях.

На переговорах Украину, помимо Гнатова, представляют: глава офиса президента Кирилл Буданов*, его заместитель Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, а также замначальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

Умеров одет в чёрную водолазку и черный пиджак-куртку, в то время как остальные участники украинской делегации облачены в костюмы.

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Ранее в Женеве стартовали трёхсторонние переговоры России, США и Украины. Переговоры проходят в закрытом для прессы формате. Ранее в Кремле призвали не ждать сегодня новостей о результатах встречи, второй этап которой состоится завтра.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Демьянова
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