21 февраля, 13:55

Россия обсуждает с МАГАТЭ режим тишины для ремонта ЛЭП на Запорожской АЭС

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Вопрос установления кратковременного перемирия для восстановления высоковольтной линии «Ферросплавная-1» сейчас прорабатывается Москвой с экспертами МАГАТЭ. Переговорный процесс, в котором задействованы специалисты «Росатома», Минобороны, Росгвардии и дипломатического корпуса, направлен на согласование временных рамок и условий безопасности для ремонтников, о чём в интервью корпоративному изданию «Страна Росатом» рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачёв.

«Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины», — сказал он.

Ремонт линии «Ферросплавная-1», от которой зависит внешнее питание Запорожской атомной станции, продлится несколько суток. Лихачёв подчеркнул, что вопросы ядерной безопасности остаются безусловным приоритетом, поэтому найденное решение критически важно.

МАГАТЭ предложило России и Украине установить временное прекращение огня
Напомним, 10 февраля линию «Ферросплавная-1» отключили после атаки ВСУ. Тогда электроснабжение станции поддерживала вторая линия «Днепровская» напряжением 750 киловольт.

Вероника Бакумченко
