МАГАТЭ предложило России и Украине установить временное прекращение огня

МАГАТЭ официально предложило России и Украине договориться о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Причина — повреждение резервной линии «Ферросплавная-1». Её отключили 10 февраля, и, по предварительным данным, это произошло из-за военной активности. Специалистам нужно безопасно добраться до места, чтобы оценить ущерб и провести ремонт.

В МАГАТЭ подчёркивают, что у них уже есть успешный опыт таких договорённостей. Ранее временные соглашения о перемирии заключались четыре раза, что позволило пять раз отремонтировать жизненно важные для станции линии электропередачи.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) расположена в городе Энергодар и является крупнейшей атомной электростанцией в Европе по установленной мощности и числу энергоблоков. Станция состоит из шести энергоблоков типа ВВЭР-1000 суммарной мощностью около 6000 МВт. С октября 2022 года объект находится под контролем России. В настоящее время все шесть энергоблоков остановлены и находятся в состоянии холодного останова.