19 февраля, 21:14

МАГАТЭ: ЗАЭС работает на одной линии после отключения ЛЭП «Ферросплавная-1»

Рафаэль Гросси. Обложка © МАГАТЭ

После отключения от Запорожской АЭС резервной линии «Ферросплавная-1» станция больше недели продолжает работать только на основной российской ЛЭП «Днепровская» напряжением 750 киловольт. Об этом сообщило МАГАТЭ.

Агентство отметило, что 330-киловольтную линию «Ферросплавная-1» отключили 10 февраля из-за военных действий возле распределителя, сроки проведения необходимых ремонтных работ пока неизвестны. Несмотря на потерю линии, станция продолжает получать питание по ЛЭП «Днепровская». Эта линия сейчас выполняет все функции, необходимые для ядерной безопасности.

«Ситуация подчёркивает сохраняющуюся уязвимость станции и постоянные риски для ядерной безопасности в условиях конфликта», — приводит ведомство комментарий генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Агентство также обратилось к Москве и Киеву с предложением о временном прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную оценку ущерба и ремонт.

Напомним, 10 февраля линию «Ферросплавная-1» отключили после атаки ВСУ. Тогда электроснабжение станции поддерживала вторая линия «Днепровская» напряжением 750 киловольт.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

