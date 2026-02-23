Олимпиада в Милане
«Выдумывают способы дискредитации»: Азаров обвинил три страны Запада в срыве мирных переговоров

Азаров уличил Британию, ФРГ и Францию в попытке сорвать переговоры по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса пытаются заблокировать Великобритания, ФРГ и Франция, используя в том числе концепцию отправки натовских контингентов. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Последние этапы развития переговорного процесса показывают, что западная группировка стран в лице Германии, Великобритании, Франции выдумывает различные способы, по сути дела, дискредитации этого переговорного процесса и его срыва», — сказал он.

Он отметил, что именно на это направлены разговоры о возможном появлении войск «коалиции желающих» на украинской территории, а также обсуждение перспектив послевоенного восстановления страны.

Экс-премьер подчеркнул, что никаких средств на восстановление Запад не выделит, поскольку сегодня киевский режим получает финансирование исключительно на ведение боевых действий.

Зеленский затягивает конфликт для подготовки Запада к большой войне против России

Вопрос территориальных уступок обсуждают и в Европейском союзе. Однако не так, как хотелось бы Зеленскому. Европейские дипломаты рассматривают возможность ускоренного приёма Украины в ЕС. Это могут предложить в обмен на согласие Киева уступить территории России.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

