20 февраля, 10:35

Зеленский затягивает конфликт для подготовки Запада к большой войне против России

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Западные спонсоры Украины хотели бы затянуть боевые действия, чтобы подготовиться к большой войне против России, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Тем не менее, по его словам, планы Владимира Зеленского продолжать вооружённый конфликт ещё несколько лет нереалистичны.

«Во всех его планах, порой самых безумных, чувствуется рука начальника и хозяина. Об этом говорили в Европе главные спонсоры: надо продлить конфликт ещё на пару-тройку лет, чтобы им подготовиться к большой войне с нами», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Эксперт отметил, что финансовые ресурсы для поддержки Украины истощаются. При этом российское командование уже в 2026 году способно сорвать стратегию противника. В частности, вполне реально занять оставшуюся часть Донбасса. В весенне-летний период Украину ждёт «много неприятных сюрпризов».

Напомним, Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции отдал приказ разработать план военных действий на три года вперёд, окончательно разочаровавшись в перспективе переговоров с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Киеве.

