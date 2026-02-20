Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции отдал приказ разработать план военных действий на три года вперёд, окончательно разочаровавшись в перспективе переговоров с Россией. Об этом сообщил журналист Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве.

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча [Зеленского] с ближайшими советниками в прошлый четверг. Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны ещё на три года. Все были в шоке», — поделился Панчевский.

По данным источников, ещё недавно в офисе Зеленского всерьёз обсуждали подготовку референдума по возможному мирному соглашению с РФ и даже президентские выборы. Однако риторика резко изменилась после встреч в Мюнхене. Причины такого разворота пока неизвестны, но журналист предположил, что дело в гарантиях безопасности от США — видимо, лидеру киевского режима мало того, что ему уже предложили.